Schianto in moto, ragazzo trovato morto nel canale: il dolore di un intero paese

Sbalzato dalla moto a chissà che ora della notte, ritrovato ormai senza vita la mattina seguente: così è morto a soli 20 anni Gabriele Poli, in sella alla sua moto Ktm, finito fuori strada mentre da Orzinuovi si spostava verso Barco, stava tornando a casa dopo una serata con gli amici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a cui sono stati affidati i rilievi, il giovane avrebbe perso il controllo della sua due ruote in curva, finendo dritto sopra la roggia dove si sarebbe schiantato contro il ponte in cemento, in località Nosollo di Sotto. Impatto violentissimo, e purtroppo fatale: Gabriele sarebbe morto sul colpo.

Trovato da un agricoltore

E' stato ritrovato la mattina di giovedì, intorno alle 8.30, da un agricoltore che si stava avvicinando alla cascina di cui si occupa. Immediata la chiamata al 112, purtroppo inutile. E' il triste epilogo di una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso la famiglia, per tutta la notte. I genitori, la sorella e la fidanzata si erano preoccupati in quanto Gabriele non era più rientrato a casa e non rispondeva al telefono. Erano pure usciti a cercarlo, nel buio della sera, senza successo.

Sabato pomeriggio i funerali

Aveva soltanto 20 anni e tutta la vita davanti. Era un grande appassionato di due ruote: andava pazzo della sua inseparabile moto Ktm. I motori nella vita e nel lavoro: era operaio meccanico specializzato nella riparazione di macchine agricole per l'azienda Palazzani di San Paolo. Un ragazzo buono e generoso, dicono di lui gli amici. La salma è stata ricomposta e trasferita alla Casa del commiato Passeri per qualche ora, prima di tornare a casa nell'abitazione di famiglia in Via Maglio.

Gabriele Poli lascia nel dolore i genitori Pierantonio e Savina, la sorella Valeria, la fidanzata Aurora e la nonna Mary. I funerali saranno celebrati sabato pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Orzinuovi. Il corteo funebre proseguirà poi (a piedi) per il cimitero.