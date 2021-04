Furgone sbanda e sfonda il guardrail, poi 'atterra' sopra a un trattore

Nella mattina di Pasqua, domenica 4 aprile, un furgoncino bianco con a bordo tre persone è uscito di strada, all’altezza del casello di Brescia Est. Il furgone stava viaggiando in autostrada A4, in direzione Verona, quando a un certo punto ha sbandato nei pressi di Mazzano.

Il tutto si è svolto in poche frazioni di secondo. Il furgone, infatti, ha sfondato il guard rail e, impennandosi, ha terminato la sua corsa in una campo contro un mezzo agricolo che era fermo per lavori di irrigazione. I tre si stavano dirigendo a Verona per svolgere dei lavori di manutenzione, forniti dalla loro ditta camuna ai forni di un'acciaieria.

Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia stradale insieme ai Vigili del Fuoco e il personale sanitario. Il conducente e gli altri due passeggeri sono stati subito soccorsi: due hanno riportato ferite lievi, mentre uno di loro è stato portato in codice rosso in ospedale.