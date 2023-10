Furgone sbanda e perde il carico: una sbarra di ferro buca il vetro di un bus

Una sbandata improvvisa, e parte del carico trasportato nel cassone è pericolosamente volata via. Un incidente anomalo, dalle conseguenze fortunatamente non drammatiche, ha coinvolto un furgoncino col cassone aperto e un autobus di linea della compagnia Arriva. È successo nella serata di ieri, venerdì 27 ottobre, poco dopo le 19:00 lungo via Scaiola a Nuvolera, lo racconta il Giornale di Brescia.

La corriera, diretta a Gargnano, sul lago di Garda, seguiva a poca distanza il camioncino. Improvvisamente il conducente del furgone, che trasportava materiale edile vario, ha sbandato - forse per evitare un ciclista - e dal cassone è "volata" una sbarra metallica. La sbarra ha colpito il vetro anteriore dell'autobus, infilandosi letteralmente nella postazione dell'autista, un uomo di 56 anni.

Con sangue freddo, l'autista non si è fatto prendere dal panico e, seppur ferito, è riuscito a fermare ed accostare il mezzo. Poco dopo è stato raggiunto dal conducente del furgone, che nel frattempo si era fermato . Vigili del fuoco, mezzi di soccorso e Polizia stradale si sono recati nel giro di pochi minuti sul luogo dell'incidente. L'autista del pullman è stato portato in ospedale in Poliambulanza con contusioni alle mani e ad una gamba. I rilievi sono stati affidati alla Polizia, che dovrà fare luce su eventuali responsabilità.