Furgone sbanda e si ribalta nel campo: guidava con la patente sospesa

Un incidente spaventoso che, quasi per miracolo, ha visto uscire da un furgone Opel passeggeri e guidatore praticamente illesi: è quanto successo verso le 13.20 di mercoledì a Montichiari, dove - lungo via Cavallotti - il veicolo è uscito di strada e si ribaltato in un campo mentre viaggiava in direzione del centro.

Uno schianto terribile, che ha schiacciato il tettuccio del mezzo e fatto splendere parabrezza e finestrini. I primi testimoni sopraggiunti sul posto, vista la scena di fronte ai loro occhi, hanno lanciato un allarme di massima gravità al 112: si sono così precipitate due ambulanze in codice rosso, ma - una volta arrivati - i sanitari hanno dovuto prendersi cura solo delle lievi lesioni riportate dai tre occupanti dell'abitacolo.

Sul posto sono però sopraggiunti anche gli agenti della Locale, per i quali invece c'è stato del lavoro da fare. Oltre a ricostruire la dinamica del sinistro, hanno infatti scoperto che al volante c'era un albanese di casa a Montichiari, la cui patente era stata sospesa. È quindi scattata una multa salatissima di 5mila euro.