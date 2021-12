Sarezzo: lunedì il funerale di Raffaele Demasi, morto in un incidente stradale

"Ma come faccio ad essere forte, che la mia forza eri tu e i nostri amori... mi manchi": è lo straziante messaggio pubblicato su Facebook, con tante foto dei figlioletti insieme al loro papà, dalla moglie di Raffaele Demasi, il 30enne vittima del tragico incidente stradale avvenuto venerdì, verso le 17.10, lungo via Sandro Pertini a Sarezzo. Il giovane si è ribaltato più volte con la sua jeep, dopo aver perso il controllo del mezzo mentre percorreva un tratto di strada sterrata; purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare.

Di origini calabresi, Demasi abitava in paese ormai da anni ed era molto conosciuto: insieme alla moglie Alice, sua coetanea, gestiva infatti il Time Bar di via Roma. Oltre alla moglie, ne piangono la scomparsa i giovani figli Liam e Brian, la mamma Maria, il papà Giuseppe, i fratelli Damiano e Gianluca, le amate nonne Giovanna e Giuseppina.

Le esequie saranno celebrate lunedì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita di Sarezzo; il corte funebre partirà 15 minuti prima dell'inizio della messa dalla sala del commiato "Benerdini" di Lumezzane, in via Ragazzi del '99. Il feretro verrà poi sepolto nel cimitero di Zanano.