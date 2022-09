Futuro papà morto nell'incidente: si indaga per omicidio stradale

Tra poco meno di un mese avrebbe dovuto provare la gioia più grande, quella di stringere tra le braccia la sua prima figlioletta. Ma Florin Zamfir non potrà assistere al primo vagito della sua piccolina: la sua vita è stata spezzata domenica in pochi tragici istanti, mentre provava la moto di un amico lungo viale Europa a Montichiari.

Il futuro papà aveva appena lasciato il bar La Pecora Chic, quando si è scontrato - sembra mentre era in fase di sorpasso - contro una Fiat Punto che stava svoltando. Un impatto devastante: il giovane uomo è stato sbalzato dalla sella, finendo in un canale adiacente alla strada e per lui non c'è stato più nulla da fare. Questa la prima ricostruzione dell'incidente, effettuata dai carabinieri di Desenzano. Resta da accertare se la manovra di svolta dell'auto fosse consentita in quel tratto di strada e se la moto fosse effettivamente in fase di sorpasso. Proprio per effettuare ulteriori accertamenti, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Nato in Romania 37 anni fa, Florin lavorava come autista per la Festa Trasporti di Montichiari. Oltre alla compagna Adelina, che è all'ottavo mese di gravidanza, lascia nel dolore la mamma Lenuta. Attorno alle due donne si è stretta la comunità della cittadina della Bassa che, nel tardo pomeriggio di martedì, ha detto addio al giovane Florin nella chiesa ortodossa di Novagli.