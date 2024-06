Frontale sotto il viadotto: nell'auto spuntano cocaina e una pistola

Guidava come un pazzo in mezzo al traffico, e nell'auto aveva una pistola detenuta illegalmente e cocaina, in quantità tali da non essere solo "per uso personale". È successo ieri a Desenzano del Garda, proprio sotto al viadotto alle porte del paese. Pesantissimi i disagi per il traffico del sabato pomeriggio, con i rilievi che sono durati a lungo, e la circolazione deviata su strade alternative.

I fatti

Su una Opel Agila nera viaggiava una signora di Desenzano di 80 anni, di ritorno dallo shopping al centro commerciale delle «Vele». Alla guida di una Citroën C3 grigio metallizzata invece c'era un uomo di 40 anni, non del posto ma frequentatore abituale del lago. Quest'ultimo a quanto pare guidava "come un pazzo", e a un certo punto si è scontrato frontalmente con l'Agila. L'impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono state inviate Polizia locale, Vigili del fuoco di Desenzano e due ambulanze della Croce Rossa. Le conseguenze più gravi sono state per il 40enne, portato in codice giallo in ospedale. Fortunatamente l'80enne non ha riportato ferite serie, ed è stata soccorsa in codice verde.

Messi in sicurezza i feriti, gli agenti della Locale si sono occupati delle due automobili. Da qui, la sorpresa: a bordo della Citroen guidata dal 40enne infatti sono stati trovati la cocaina e la pistola. Non si esclude che all'origine della guida spericolata dell'uomo vi sia il consumo di stupefacente, la risposta arriverà dall'esito delle analisi alle quali è stato sottoposto.