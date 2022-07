Frontale tra due utilitarie lungo un rettilineo: giovane in prognosi riservata

Un lungo rettilineo, due auto che viaggiano in direzione opposta, lo scontro frontale. Dalla serata di ieri una giovane donna di 23 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Poliambulanza di Brescia, dove è stata portata a seguito dell'incidente verificatosi attorno alle 20:30 lungo la Strada provinciale 28, al confine tra Montichiari e Calcinato.

A scontrarsi frontalmente sono state una Toyota Aygo - sulla quale viaggiava la 23enne - che procedeva in direzione di Calcinato, e una Peugeot 208 guidata da un 33enne. A un certo punto i due veicoli si sono scontrati, l'auto della ragazza è finita nel terreno adiacente alla strada, ribaltandosi. Sul posto sono arrivate un'automedica e due ambulanze, assieme ai Vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere e di Desenzano. Mentre il 33enne ha riportato solo ferite lievi, ed è stato ricoverato all'ospedale di Desenzano, la giovane è stata portata d'urgenza in Poliambulanza a Brescia, dove versa in gravi condizioni (i medici si sono riservati la prognosi).

Nel frattempo sul luogo dell'incidente gli agenti della Polizia stradale hanno effettuato i rilievi del caso, tenendo chiusa la strada per circa due ore. Al momento pare che lo scontro sia stato causato dal tentativo di sorpasso di uno dei due mezzi coinvolti.