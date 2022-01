Schianto frontale nella notte: feriti sei ragazzi

È di sei ragazzi feriti- di età compresa tra i 17 e i 30 anni - il bilancio dello scontro frontale avvenuto sabato notte lungo la statale Serenissima a Ticengo, comune del Cremonese poco distante da Orzinuovi. Ad avere la peggio è stata una ragazza: dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasferita a bordo di un'eliambulanza al Civile di Brescia. Per lei numerosi traumi, ma non sembra versare in condizioni critiche: è stata ricoverata in codice giallo. Gli altri giovani coinvolti -due ragazzi e tre ragazze - sono stati trasportati nei nosocomi di Crema e Cremona.

Tutto è accaduto verso le quattro del mattino: le auto a bordo delle quali viaggiavano i giovani - un'Alfa Giulietta e una Peugeot 307 - si sono scontrate all'uscita di una curva, all'altezza dello svincolo che conduce alla zona industriale di Ticengo. Un violento impatto frontale che ha distrutto le due macchine. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Crema e Orzinuovi e i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dello schianto.