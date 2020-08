Terribile frontale tra due auto: quattro feriti, uno è grave al Civile

Terribile frontale tra due auto martedì mattina a Piubega, nel Mantovano, lungo la strada che porta a Ceresara. Coinvolte una Citroen C3 Cactus e una Ford Ka, completamente distrutte dal violento impatto.

Sono in tutto quattro i feriti: il più grave è stato portato in eliambulanza al Civile di Brescia, gli altri negli ospedali di Castiglione delle Stiviere e Mantova. Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la stradale e i carabinieri di Castel Goffredo. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.