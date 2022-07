Spaventoso frontale sulla Statale: una ragazza è in gravi condizioni

Un lungo rettilineo, e una leggera curva, lungo la ex Strada statale Lenese nel tratto tra Ghedi e Montichiari. È avvenuto qui, questa mattina attorno alle 09:30, l'incidente che ha visto coinvolte due auto, una Nissan Micra ed una Kia.

Stando alle prime ricostruzioni, ancora da confermare, la ragazza di 24 anni alla guida della Micra avrebbe prima sbandato improvvisamente - rischiando di impattare due auto - per poi scontrarsi frontalmente contro la Kia sulla quale viaggiva una famiglia con una ragazzina di 7 anni.

Nello scontro ad avere la peggio è stata la 24enne: soccorsa dall'eliambulanza, è stata portata in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale Civile di Brescia. Le altre persone coinvolte nell'incidente hanno riportato solo ferite lievi. Un frontale del tutto analogo si è verificato anche venerdì sera, tra Montichiari e Calcinato, ed ha visto come ferito più grave un'altra giovane, di 23anni.