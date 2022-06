Gasolio sull'asfalto, auto sbanda e centra un furgone: quattro feriti, due gravi

Sull'automobile viaggiava solo il conducente, sul furgone c'erano tre persone: lo schianto avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 236 è stato devastante, ed ha provocato quattro feriti, dei quali due sono in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto attorno alle 17 nel tratto di strada che attraversa il territorio di Montichiari, a Novagli.

I fatti. Una Renault Clio che viaggiava in direzione di Mantova avrebbe iniziato a sbandare a causa di una chiazza di gasolio persa forse da un camion, che ha reso scivoloso l'asfalto. Fuori controllo, in prossimità di una leggera curva l'utilitaria ha invaso la corsia opposta, centrando il furgone che si è trovata all'improvviso davanti. Devastante l'impatto: l'auto si è girata su se stessa, il furgone invece ha centrato un altro camioncino, azzurro, prima di fermare la sua corsa.

I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, si sono occupati in primis di estrarre dalle lamiere i due feriti più gravi, il conducente della Clio - trasportato in eliambulanza al Civile - e uno dei tre uomini sul furgone. Feriti meno gravemente gli altri due, illeso invece l'uomo alla guida del secondo furgone coinvolto nella carambola. I rilievi, e le indagini per capire quale sia il mezzo che ha perso il gasolio, sono stati affidati alla Stradale di Desenzano, ai carabinieri e alla Locale di Montichiari.