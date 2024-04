Terribile frontale: 4 feriti, donna elitrasportata alla Poliambulanza

Una 45enne è stata elitrasportata alla Poliambulanza di Brescia, a seguito di un terribile frontale che – verso le 17.45 di venerdì 5 aprile – l'ha vista protagonista lungo strada Ghisiolo (Sp25) a Mantova, in prossimità di Florvivai.

Il frontale

A scontrarsi l'Alfa 159 guidata dalla donna (in auto con lei c'era il compagno 54enne) e un'Audi A1 al cui volante c'era un ragazzo di 19 anni con il foglio rosa (al suo fianco il padre 60enne). La dinamica è ancora al vaglio delle Polizia Locale, l'impatto è stato comunque violento e per liberare i conducenti dagli abitacoli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Feriti in ospedale

Dopo l'intervento di tre autolettighe e dell'elisoccorso, i tre feriti meno gravi sono stati portati al vicino ospedale Carlo Poma, mentre la 45enne è stata condotta in volo nel nosocomio bresciano: per lei diverse lesioni, tra cui un trauma addominale; è stata ricoverata in codice giallo.