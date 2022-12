Fugge dai carabinieri e provoca un terribile frontale: 3 feriti in ospedale

In fuga dai carabinieri ha provocato un incidente frontale che poteva avere conseguenze ben peggiori: è successo a Brescia la sera di Santo Stefano, all'incrocio tra Via Brognoli e Via Pietro Dal Monte, non lontano dal Civile. Il protagonista è un ragazzo di 19 anni, a cui inevitabilmente è stata ritirata la patente: non si sarebbe fermato all'alt dai militari proprio per evitare un presunto ritiro del documento di guida. Come da prassi è stato subito sottoposto anche all'alcol test.

Tre feriti nell'incidente

Lo schianto intorno alle 22.30. Il giovane in fuga non avrebbe rispettato una precedenza centrando in pieno un'auto che in quel momento stava attraversando l'incrocio. A bordo della vettura c'erano due donne, entrambe di 61 anni, sotto shock per quanto accaduto ma fortunatamente solo con ferite lievi: ferito anche il 19enne, tutti ricoverati al Civile e alla Clinica Sant'Anna (ma in codice verde).

Dopo aver centrato la vettura in movimento, l'auto del 19enne ha concluso la sua folle carambola schiantandosi con un veicolo in sosta. Oltre ai carabinieri sul posto anche gli agenti della Polizia Locale cittadina, intervenuti per i rilievi, anche due ambulanze di Croce Bianca e volontari di Trenzano e i Vigili del Fuoco del comando provinciale.