Terrificante frontale: miracolati due giovani e una bimba

Due auto distrutte, con l'anteriore completamente accartocciato: sembra davvero un miracolo che le persone a bordo siano state soccorse in codice giallo e verde, e non siano in pericolo di vita. È successo nel cuore della notte, attorno alle due, lungo la strada statale 45 bis nel territorio comunale di Gavardo.

A bordo dei due veicoli coinvolti, una Golf e una Polo, viaggiavano tre persone, una donna di 26 anni, un uomo di 28 e una bambina di 4. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, che hanno trasportato i feriti in codice giallo e verde in ospedale. I traumi riportati non sono gravi.

Mentre i Vigili del fuoco si occupavano di liberare la carreggiata dalla carcasse delle auto, la strada è stata chiusa a lungo su entrambi i sensi di marci, e il traffico deviato su strade alternative. Da chiarire l'esatta dinamica dello scontro, avvenuto in un tratto di strada sostanzialmente rettilineo.