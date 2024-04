Frontale sulla Gardesana, due uomini in ospedale

Alto Garda. Sono stati minuti di paura quelli vissuti ieri, venerdì 12 aprile, a Dro, sulla Statale 45Bis, quando alle 14:53 si è verificato un frontale tra due auto, con l’esatta dinamica e le responsabilità ancora in via di definizione.

Ad essere coinvolti due uomini di 52 e 32 anni, portati in pronto soccorso ad Arco per maggiori accertamenti ma non in condizioni gravi. Incolume, invece, l’altra persona coinvolta, una donna di 62 anni.

Inevitabili i disagi alla circolazione, se si considera che la strada è rimasta chiusa due ore per permettere i soccorsi delle ambulanze e dei vigili del fuoco, oltre ai rilievi dei carabinieri di Riva del Garda.

Fonte: Trentotoday.it