Entra in galleria contromano: scontro frontale con un furgone, tre persone in ospedale

Secondo la prima ricostruzione, il conducente dell'autovettura ha imboccato la galleria contromano, forse perché confuso. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 20 luglio, nella galleria nei pressi dello svincolo di Villanuova sul Clisi, ed ha visto coinvolti due mezzi, un furgone centinato e una Opel Meriva.

Dopo una trentina di metri dall'ingresso nella galleria-sottopasso, il furgone si è letteralmente trovato di fronte la Opel, e l'impatto è stato inevitabile. Lo scontro ha provocato il testacoda della Meriva, mentre il furgone si è mantenuto nella propria corsia. Devastante l'esito dell'incidente sui due mezzi: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Salò, due motomediche e tre ambulanze, partite da Bedizzole, Nuvolento e Roè Volciano.

In un primo momento c'è stata preoccupazione per le condizioni del conducente - cardiopatico - del furgone. Successivamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi, anche se per l'uomo è stato necessario il trasporto in ospedale, al pari di altre due persone coinvolte. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.