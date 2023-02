Violento frontale in curva: auto distrutta, uomo in ospedale

Una semicurva in leggera salita, e le due auto che viaggiano in direzione opposta si scontrano, fermandosi poi a bordo strada, distrutte. Nella prima mattina di ieri lungo la Strada Statale 42 in Valle Camonica un uomo è stato soccorso e portato in ospedale a seguito di un violento frontale.

L'incidente si è verificato ieri mattina attorno alle 06:50 a Berzo Demo, in località "Forno Allione". A scontrarsi una jeep e una Fiat 500, andata distrutta nell'urto. Coinvolti i due automobilisti, di 46 e di 58 anni, che viaggiavano soli. Uno dei due conducenti, quello a bordo della 500, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Esine.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Edolo sono intervenuti insieme a una pattuglia della Polizia Stradale e all’Arnica di Berzo Demo. Dopo le primissime operazioni di soccorso, i rilievi del caso - la dinamica è da chiarire - e lo sgombero della strada si sono protratti fino alle 09:05.