Invasione di corsia: auto travolge una moto, nella carambola altre due finiscono a terra

Nel mezzo della carreggiata un'automobile si è scontrata frontalmente con una motocicletta e, nella carambola, altre due moto sono finite a terra. Poteva avere conseguenze molto peggiori l'incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 settembre, lungo la statale 42 tra Temù e Ponte di Legno, all’altezza di Pontagna, in Alta Vallecamonica, ed ha visto coinvolte cinque persone in tutto, delle quali tre sono motociclisti svizzeri.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 15. Si è trattato di uno scontro frontale, ma al momento non è chiaro se ad invadere l'opposta corsia di marcia sia stata la vettura o una delle tre grosse motociclette guidate da tre biker svizzeri. La carambola ha coinvolto anche le altre due, che sono finite a terra. Sul posto sono giunte l’automedica dell’ospedale di Edolo, l’ambulanza degli “Amici” di Ponte di Legno, i carabinieri e i vigili del fuoco di Ponte di Legno e anche l’elisoccorso partito da Bolzano, con l’equipe medica che ha stabilizzato i due feriti più gravi, uno trasportato in volo al Civile di Brescia, l’altro in ambulanza a Sondrio.

Lunghe code e disagi alla viabilità per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, effettuati dai carabinieri di Capo di Ponte e di Edolo. Il traffico è stato deviato sulla sottostante via Saletti.