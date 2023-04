Scontro auto-moto: centauro sfonda il parabrezza, è grave

Un sabato pomeriggio assolato lungo la strada che porta al lago: questo il teatro di un terrificante incidente verificatosi nel territorio di Gavardo. Nello schianto ha avuto la peggio un motociclista, avvocato milanese di 61 anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Poliambulanza.

I fatti. Erano all'incirca le 15:30 quando, lungo la strada 45 bis, a Gavardo, si sono scontrate frontalmente una Fiat Panda ed una grossa motocicletta Bmw R1200 guidata dal 61enne. Nell'impatto, il centauro è finito contro il parabrezza e l'ha sfondato, finendo per essere trascinato dall'utilitaria fino a che la stessa si è schiantata contro il guardrail ed è stata tamponata da una Volkswagen Polo.

Nel frattempo la motocicletta, rimbalzata letteralmente contro la Panda, ha strisciato sull'asfalto per 35 metri, completamente distrutta. Soccorso dall'eliambulanza, il ferito è stato portato in ospedale dove è ricoverato in gravi condizioni. Nessuna delle altre persone coinvolte è rimasta invece ferita seriamente. Tutti sono risultati negativo all'alcol test al quale sono stati sottoposti per legge. Pesanti, pesantissime, le ripercussioni sul traffico, la strada è rimasta chiusa a lungo.