L'auto svolta a sinistra e centra la moto: positiva all'alcol-test una donna

Mentre sopraggiungeva la motocicletta, l'automobile ha svoltato a sinistra per imboccare via del Dossello. L'impatto frontale tra un'auto e una due ruote è stato violentissimo, e il centauro è stato sbalzato addirittura a 30 metri dal punto d'impatto, finendo il volo in un fossato. L'incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato, e al momento purtopppo non ci sono notizie positive circa le condizioni del motociclista, un 25enne residente a Parartico che guidava una Yamaha 700.

Soccorso in codice rosso, intubato, è stato portato all'ospedale Civile dove si trova tutt'ora ricoverato, nel reparto di Seconda Rianimazione. Nella giornata di ieri è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La donna alla guida dell'auto, una 34enne di Iseo che guidava una Suzuki, è stata invece sottoposta all'alcol test, che è risultato essere positivo. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni personali stradali gravissime.