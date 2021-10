Scontro frontale: utilitaria si accartoccia contro il camion, un uomo è grave

Traumi alla testa, al torace, all'addome e agli arti. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Civile di Brescia il 67enne che nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 ottobre, si è schiantato con la sua utilitaria contro un camion che viaggiava in direzione opposta alla sua.

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 45 bis, all'altezza di Nuvolera, attorno alle 15; il 67enne, residente in provincia di Milano, viaggiava in direzione di Brescia. Per motivi al momento tutti da chiarire - forse per un malore del conducente, o per un abbaglio di sole - l'utilitaria si è schiantata frontalmente col mezzo pesante, facendolo sbandare fino a farlo finire contro il guard rail: devastante l'impatto, che di fatto ha accartocciato l'anteriore dell'auto, intrappolando all'interno il 67enne.

Una volta estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco, il ferito è stato portato all'ospedale Civile di Brescia in eliambulanza. Ricoverato, è in prognosi riservata. La strada è stata chiusa a lungo, provocando pesantissime ripercussioni sul traffico. Solo dopo quasi cinque ore dall'incidente entrambe le corsie della strada sono state riaperte.