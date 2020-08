Montisola: incidente in Vespa, morto il 28enne Francesco Ribola

Dramma a Montisola verso le 21.30 di domenica sera: Francesco Ribola è morto all'età di 28 anni, dopo essersi schiantato con la sua Vespa contro un palo della luce, lungo la strada che collega Peschiera Maraglio a Senzano.



Per i soccorsi sono intervenuti i volontari di Monte Isola, ma - una volta arrivata sul posto - hanno subito capito che per il giovane non c'era già più nulla da fare; in volo dell'elisoccorso in arrivo da Como è stato quindi annullato.



Francesco abitava con i genitori nella frazione di Menzino. Lavorava nell'impresa di famiglia, una corderia di Timoline, insieme al padre. Lascia nel dolore anche un fratello, di casa a Sulzano.

