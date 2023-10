Il dramma di Niko, morto a 22 anni: il dolore di genitori, sorelle e fratello

A Preseglie sarà venerdì il giorno del dolore per ricordare, per l’ultima volta, Francesco Niko Parisi, il ragazzo di soli 22 anni morto al Civile per le conseguenze di un terribile incidente stradale. Era in sella alla sua moto Ktm 300 XC, sulla Strada statale 237 della Valsabbia, quando all’uscita dalla galleria Barghe 2 ha perso il controllo del mezzo, in curva, ed è finito contro il guardrail laterale. Impatto violentissimo: fin da subito le sue condizioni sono parse disperate. Trasferito d’urgenza al Civile, qui si è spento 24 ore più tardi.

Venerdì pomeriggio i funerali

La salma riposa nell’abitazione di famiglia in Via San Rocco a Macenago, frazione di Preseglie: giovedì sera è prevista una veglia di preghiera. Il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo. Il povero Niko lascia nel dolore la mamma Giovanna, il papà Mimmo, la fidanzata Bianca che ha assistito inerme all'incidente, le sorelle Natasha e Vania, il fratello Leonardo, gli zii Biagio, Luca e Francesca, la nonna Giuseppa e i cugini.

Una famiglia molto conosciuta: i genitori sono originari della Sicilia ma da più di 20 anni abitano nel Bresciano, dove sono nati e cresciuti i loro figli. Il padre Domenico gestisce una piccola azienda di stampaggio ottone a Vobarno, dove lavoravano entrambi i figli: Francesco aveva studiato alla Scar di Roè Volciano, così come il fratello.