Incidente mentre vanno dalla figlia: è morto anche il marito

Non ce l'ha fatta Francesco Mottana, l'anziano di 86 anni ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Cremona a seguito del terribile incidente di lunedì sera a Vescovato, sul confine cremonese a pochi chilometri dalla nostra provincia. Nello schianto aveva già perso la vita la moglie Pierina Stagnoli, 79 anni, morta sul colpo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri, cui sono stati affidati i rilievi: al vaglio degli inquirenti l'ipotesi di una mancata precedenza. L'incidente poco prima delle 20 sulla Ss10: Stagnoli e Mottana, lui era alla guida, si sono schiantati con un'Audi station wagon all'altezza di un incrocio. La Fiat Panda dei coniugi si è ribaltata più volte prima di finire in un fossato laterale.

Stavano andando al compleanno dalla figlia

Anche l'Audi, guidata da un 63enne di Piacenza ricoverato in ospedale ma solo con ferite lievi, è finita in un fosso. Marito e moglie stavano andando a trovare la figlia di Pierina Stagnoli, Mariuccia, per il suo compleanno: l'idea era quella di una festa a sorpresa, in auto avevano regali, fiori e pasticcini. Stagnoli e Mottana erano rimasti entrambi vedovi, si frequentavano da una quindicina d'anni e nel 2019 si erano sposati. Avevano ricominciato a vivere, fino al tragico epilogo.