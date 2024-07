È il 55enne Francesco Guarnerio la vittima del tragico incidente in moto avvenuto intorno alle 15 di ieri (domenica 7 luglio) a Lonato del Garda, all'interno della galleria San Zeno sulla Provinciale 11.

Stando a quanto ricostruito finora, sembra che il biker stesse viaggiando verso Brescia, quando – in direzione opposta – stava sopraggiungendo una Jeep Renegade, che avrebbe invaso la corsia per cause ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato fatale al motociclista, mentre l'automobilista – un ragazzo di 30 anni – è stato portato in ospedale con lesioni lievi.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, mentre i rilievi sono stai affidati alla Stradale. Il 30enne è stato sottoposto ai test di alcol e droga, risultati negativi; è ora indagato per omicidio stradale, come da prassi.

Francesco Guarnerio abitava a Pontirolo Nuovo, nella Bergamasca. Imprenditore, era titolare della Sio SRL di Zingonia – ditta nel settore delle lamiere – insieme alla sorella Donatella. Ne piangono la scomparsa la moglie Ilenia e due figli ventenni.