Finisce fuori strada e si ribalta, rimane incastrato nell'abitacolo: è grave in ospedale

Perde il controllo del mezzo e si ribalta: è il brutto incidente accaduto mercoledì 1 dicembre nel territorio di Fontanelle, appena oltre i confini del Bresciano.

Intorno alle 22.15, un uomo di 59 anni, alla guida della sua auto stava percorrendo la Strada provinciale 105 in direzione Camisano quando - per ragioni ancora da chiarire - è finita fuori strada, ribaltandosi su un fianco.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Treviglio e l’ambulanza di Casirate, insieme ai Vigili del fuoco i quali hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. In volo si è alzata anche l’eliambulanza: l’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Presenti sul posto anche i carabinieri di Treviglio che stanno ricostruendo l’accaduto.