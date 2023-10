Spaventoso schianto all’incrocio, auto contro un muro: tre donne in ospedale

Due utilitarie praticamente distrutte e quattro donne ferite, tra cui due ragazzine di 16 anni. È questo il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 ottobre, all’incrocio tra via Manzoni e via Zerbino a Flero.

Una mancata precedenza avrebbe causato l’impatto, violento, tra le due utilitarie. Dopo lo schianto, una delle due auto è piombata in un’aiuola spartitraffico e poi ha finito la sua corsa contro un muro: le quattro donne di 16, 27 e 52 anni che erano a bordo sono state liberate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciato, verso le 13.30, al 112.

I pompieri hanno tagliato le portiere dell’utilitaria per permettere ai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di 4 ambulanze e 2 automediche, di prestare le prime cure alle ferite. Per loro un forte shock e numerosi traumi: sono state trasportate all’ospedale Civile e alla Poliambulanza. Nessuna di loro, per fortuna, verserebbe in condizioni critiche: sono state ricoverate in codice giallo.