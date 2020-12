Auto sbanda, terribile schianto contro il guardrail: feriti due ragazzi

Pauroso incidente nella serata di mercoledì a Flero: un'auto si è schiantata contro il guardrail che separa via Don Maestrini dai campi circostanti, in prossimità del cavalcavia che sovrasta la Sp 19. Un impatto piuttosto violento, ma per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli in transito.

Tutto è accaduto attorno alle 20.30 e il bilancio è di due feriti: il 25enne al volante e la passeggera di 27 anni. I due giovani sono rimasti intrappolati nell'abitacolo dell'utilitaria e sono stati estratti dai Vigili del Fuoco e dai soccorritori di Bagnolo Mella e del Cosp di Flero, sopraggiunti a bordo di due ambulanze. Entrambi avrebbero riportato diversi traumi, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti: sono stati ricoverati in codice giallo e verde alla Poliambulanza di Brescia.

Ancora da chiarire le cause all'origine dello schianto: la dinamica è al vaglio della Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi.