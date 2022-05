Schianto in rotonda, paura per un bimba: mamma sotto shock

Tanta, tantissima paura, ma per fortuna nulla di grave. Una giovane donna e la sua bimba di tre anni sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto, verso le 11.30, all'altezza del negozio Affarone di Flero. Mamma e piccola viaggiavano lungo via San Desiderio, a bordo di una Lancia Ypsilon: mentre si stava immettendo nella rotonda della provinciale 9, l'utilitaria è stata tamponata da un'altra auto.

L'impatto non sarebbe stato violento, ma la donna al volante ha temuto per la sua figlioletta, che si trovava nel seggiolino posizionato sul sedile posteriore. La chiamata ai soccorsi è infatti scattata in codice rosso: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze, a sirene spiegate. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: la piccola, oltre al grande spavento, non avrebbe riportato gravi traumi. La mamma, una 36enne, era invece sotto shock. Entrambe sono state trasportate alla Poliambulanza di Brescia, per gli accertamenti del caso. I rilievi sono stati raccolti dalla polizia locale di Flero, che si è occupata anche della viabilità.