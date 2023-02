Pauroso schianto frontale sulla Provinciale: 4 persone in ospedale

Poco prima delle 18 di ieri, domenica 5 febbraio, due auto si sono scontrate lungo la Provinciale 9, meglio conosciuta come Quinzanese, al confine tra Flero e Castel Mella. Stando a una prima ricostruzione, si è trattato di uno spaventoso frontale in cui sarebbero rimaste coinvolte in tutto 4 persone.

Per i soccorsi sono sopraggiunte tre ambulanze - da Dello e Roncadelle - e un’automedica, oltre ai Vigili del Fuoco. Per fortuna, nessuna delle persone ferite avrebbe riportato gravi conseguenze. Dopo le prime cure prestate dai sanitari, sono state tutti rasferite nei nosocomi cittadini: al Civile e alla Poliambulanza (i ricoveri sono avvenuti in codice giallo e verde).

Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Majorana, sono al vaglio dei carabinieri di Verolanuova che si sono occupati dei rilievi del caso.