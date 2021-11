Travolto da un'auto davanti al bar, sfonda il parabrezza: grave al Civile

Il pedone stava attraversando la strada, un'auto l'ha centrato in pieno: è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 15 novembre a Castel Mella, lungo la Quinzanese in prossimità del bar-tabacchi "Tre Castagni"; protagonista dell'episodio un 43enne residente a Flero.

Verso le 17.30, un 55enne alla guidata di una Citroen C3 non avrebbe visto l'uomo attraversare, travolgendolo: durante l'impatto, il corpo del 43enne ha colpito il cofano dell'auto, sfondando prima il parabrezza e ricadendo poi al centro della carreggiata; una dinamica terribile.



Subito è partita la chiamata al 112: sul posto sono arrivate due ambulanze, insieme alla polizia locale di Castel Mella, a cui sono stati affidati i dovuti rilievi. Dopo le prime cure in loco, il 43enne è stato portato in codice rosso al Civile di Brescia: ha riportato un trauma cranico e delle lesioni alle braccia. Presente anche la polizia locale di Flero, che ha gestito le lunghe code formatesi mentre erano in corso le operazioni di soccorso.