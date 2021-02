Drammatico incidente in A22: morto il 60enne Flavio Cariolaro

Drammatico incidente stradale sull'Autostrada del Brennero nel pomeriggio di martedì 23 febbraio. Poco prima delle 14.30, un'auto diretta verso nord ha tamponato un tir per cause ancora da chiarire, in prossimità del casello dell'A22 di Nogarole Rocca, al km 244.

Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con l'eliambulanza e i vigili del fuoco con due mezzi e 5 operatori, per dare sostegno al personale medico e mettere in sicurezza i veicoli. Purtroppo per l'automobilista non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La vittima è il 60enne Flavio Cariolaro, imprenditore originario di Vicenza, ma da lungo tempo di casa a Gardone Valtrompia; era titolare di una ditta che commercia stufe con sede a Bergamo e a Collebeato. Lascia nel dolore la moglie, l’imprenditrice Silvia Novali, e i due giovani figli.



Fonte: Veronasera.it