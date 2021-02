Imprenditore e padre di famiglia, il dolore per la morte di Flavio Cariolaro

Amava la bicicletta, le uscite in barca (rigorosamente a vela): era innamorato del suo lavoro, andava pazzo per la sua famiglia. Basta questo per raccontare Flavio Cariolaro, l’imprenditore 60enne di Gardone Valtrompia - ma originario di Pozzoleone, provincia di Vicenza - morto martedì pomeriggio nel tragico incidente sulla A22, all’altezza del casello di Nogarole Rocca.

E’ qui che Cariolaro, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un Tir a bordo della sua auto, ridotta a un groviglio di lamiere: l’uomo è morto sul colpo. Lo piangono l’amata moglie Silvia Novali, anche lei imprenditrice e titolare di un’azienda nel Bresciano, e i due giovani figli che frequentano le elementari e le medie.

Non è ancora stata resa nota la data dei funerali, ma sarà comunicata a breve. Cariolaro era il titolare della Fc Group di Collebeato, con sede legale a Bergamo, azienda specializzata nella vendita di caminetti, stufe e inserti. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia.