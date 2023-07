Auto fuori strada, schianto spaventoso: gravi due donne

Per cause in corso di accertamento sono finite fuori strada, a bordo di una Fiat Sedici: incastrate nell’abitacolo, sono state liberate dai Vigili del Fuoco – che hanno dovuto letteralmente sventrare la vettura per tirarle fuori – e poi ricoverate in gravi condizioni al Civile di Brescia e al Papa Giovanni di Bergamo. Con il passare delle ore il bollettino medico si è fatto più rassicurante: entrambe non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente

Le protagoniste dell’incidente, all’alba di domenica a Fiorano al Serio, sono due donne di 55 e 56 anni. Poco prima delle 5.30 la vettura è uscita di strada mentre percorreva la Strada statale 671, finendo nel prato sottostante fino a schiantarsi con il muro di un’azienda.

La centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica, ambulanze di Croce Rossa e Croce Verde, l’elisoccorso decollato da Brescia: le due donne sono state ricoverate in ospedale in codice rosso. Rilievi infine affidati ai carabinieri.