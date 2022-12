Terribile schianto sulla Provinciale: Filippo è morto in un inferno di lamiere

E' il giovane Filippo Panzeri di Cisano Bergamasco la vittima del tragico incidente stradale di giovedì sera a Olmo al Brembo, sulla Strada provinciale 1: aveva soltanto 24 anni. Panzeri era da solo al volante della sua Toyota, quando intorno alle 21.30 si è scatenato un violentissimo frontale: dalla parte opposta, infatti, sopraggiungeva una Opel guidata da una ragazza di 31 anni, a bordo insieme a lei anche la figlia piccola, di appena 2 anni.

Saranno i rilievi dei carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sta di fatto che le due vetture si sono centrate in pieno: ferite in modo lieve madre e figlia, il 24enne è invece morto sul colpo. La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e ambulanze della Croce Rossa e di Padana Emergenza, allertando anche l'elicottero (che stava per decollare da Sondrio).

Morto sul colpo nell'incidente

All'arrivo dei sanitari, come detto, Panzeri era già morto: la giovane donna e la figlia piccola sono state invece trasferite in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo, ma senza gravi conseguenze. Sembra che il ragazzo stesse tornando a casa dopo aver passato una giornata in montagna. Abitava a Cisano con la famiglia, lascia nel dolore la madre Mariagrazia e il fratello. Come da prassi la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe richiedere ulteriori accertamenti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore: "E' un giorno triste per il VillaValle - si legge in una nota della società - che piange la scomparsa di Filippo Panzeri, preparatore atletico della squadra femminile. La società, in questo difficile momento, è vicina al fratello e alla mamma. Condoglianze a tutta la famiglia".