Auto esce di strada e si ribalta: uomo estratto dalle lamiere

Per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua Jeep, sbandando e finendo la corsa - ruote all'aria - nei campi che costeggiano via Martiri delle Libertà in località Cadimarco di Fiesse. Intrappolato nell'abitacolo, l'uomo - un 52enne originario di Calvisano - è stato liberato dai vigili del fuoco di Verolanuova e poi affidato alle cure dei sanitari del 118.

La macchina è andata distrutta nello spaventoso schianto - avvenuto all'alba di sabato 5 novembre - ma l'automobilista non sarebbe in gravi condizioni, nonostante nei primi istanti si fosse temuto il peggio.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 6.20: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate, oltre ai vigili del fuoco. L'allarme è rientrato dopo l'arrivo dei soccorritori: il 52enne avrebbe riportato seri traumi, ma non avrebbe mai perso i sensi. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato all'ospedale di Cremona e ricoverato in codice giallo.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, che si è occupata dei rilievi di rito, il 52enne avrebbe fatto tutto da solo. Per cause al vaglio degli agenti, avrebbe sbandato improvvisamente finendo per schiantarsi fuori strada. La Jeep ha terminato la sua corsa sul fianco, a ridosso delle piante che costeggiano la strada.