Mentre scende dal castello 'vola' fuori strada con l'auto

Con la Panda “vola” dalla strada del castello: tanta paura lunedì mattina a Brescia per una ragazza di 21 anni che abita in città. Ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva la discesa che porta in via San Faustino: è qui che ha improvvisamente sbandato, a detta sua perché la vettura non avrebbe più risposto ai comandi (forse per l'asfalto reso viscido dalla pioggia).

Poteva andare peggio: la Fiat è finita nel fossato sottostante e ha centrato un muro di contenimento. Ma la giovane a bordo, per fortuna, non si è fatta niente: non ha avuto nemmeno bisogno del ricovero in ospedale. È stata lei stessa a chiamare il 112 per chiamare aiuto: i rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale, sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco.