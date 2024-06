Schianto nella rotatoria: la Ferrari lasciata accesa, tutt'intorno rose rosse (video)

Poco prima dell'alba di sabato – erano le 5.20 – una coppia di ragazzi si è schiantata con una Ferrari in mezzo alla rotonda di via Marconi a Padenghe, all'altezza della strada che conduce verso il lido. Per fortuna, il giovane conducente è rimasto illeso, mentre la ragazza – una 18enne – è stata curata sul posto da un'ambulanza di Garda Emergenza.

Nelle ultime ore è divenuto virale sui social il video girato da un passante, poco dopo l'incidente: nelle immagini si vede la Ferrari con gli airbag esplosi, rimasta ancora accesa tra le piante presenti nella rotatoria. Tutt'intorno al veicolo, invece, sono presenti delle rose rosse, probabilmente uscite da alcuni mazzi presenti nel baule apertosi nello schianto, testimonianza di una notte romantica finita non proprio nel migliore dei modi.