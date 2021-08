Drammatico schianto frontale: uomo muore sul colpo, grave la moglie

Ancora sangue sulle strade lombarde. Verso le 16 di lunedì 30 agosto, Ferdinando Carrese – 86enne di Valbondione – ha perso la vita in un incidente stradale, avvenuto in via via Ripa Pì a Casnigo (Bg), all'altezza della rotonda.

Carrese era al volante di una Fiat Punto con al suo fianco la moglie 81enne. Per cause ancora da accertare, l'auto si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Polo guidata da una 53enne. Per l'anziano guidatore non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Grave invece la moglie, portata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con lesioni in diverse parti del corpo. L'automobilista sulla Polo è stata invece ricoverata a Seriate in codice giallo: ha riportato un trauma toracico.

Per i soccorsi sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Gazzaniga e Clusone, l’elisoccorso di Sondrio, i carabinieri di Gandino e del Radiomobile di Clusone, la Locale dell’Unione sul Serio e la Croce Verde di Colzate.