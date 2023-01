La scuola, il rugby, la famiglia: travolto e ucciso da due auto, lacrime per Federico

E' il giorno del dolore a Comezzano Cizzago: lunedì pomeriggio alle 15 verrà celebrato il funerale di Federico Doga, il ragazzo di appena 16 anni morto in un tragico incidente stradale a Iseo. La salma riposa nella Casa del commiato Zammarchi di Lograto: l'ultimo saluto è previsto dalle 15 nella chiesa parrocchiale di Comezzano. Federico lascia nel dolore la mamma Chiara con Daniele, il papà Piercarlo con Carla, i nonni Mariarosa e Aldo, gli zii Daniele e Sara con Filippo. I familiari si dicono "straziati dal dolore".

L'incidente

Federico Doga è stato travolto da due auto sabato sera, a Iseo. Erano circa le 20 quando è stato investito mentre attraversava la strada in Via Roma: avrebbe dovuto passare la serata con alcuni amici. Non è morto sul colpo, ma poco più tardi in ospedale per le gravissime ferite riportate. Colpito da due vetture che si sarebbero poi scontrate tra loro: entrambi i conducenti, un 39enne di Iseo e un 49enne di Villongo, sarebbero indagati per omicidio stradale. Tutti e due sarebbero però risultati negativi ai test di alcol e droga. Proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine.

Il ricordo

Il giovane Federico Doga abitava a Comezzano ma era molto conosciuto anche a Rovato. Qui frequentava la classe terza del Liceo economico-sociale all'istituto Gigli: è da quando aveva 6 anni, inoltre, che indossava la casacca del Rugby Rovato. Un (bel) vizio di famiglia: la madre Chiara Galli è stata allenatrice della squadra femminile, il marito Daniele Porrino è stato direttore tecnico del Rugby Rovato, ex ct della Nazionale femminile, ora allenatore a Parabiago. Su Facebook tantissimi messaggi di cordoglio da parte di tutte le società di rugby, provinciali e non solo.

Il cordoglio

A partire dal Rugby Rovato: "Ci stringiamo in un forte abbraccio ai genitori Chiara e Daniele. Non ci sono parole, riposa in pace Federico". E poi il sindaco, Tiziano Belotti: "Federico era il vostro bambino, quello che avete cresciuto con tanto amore e sacrifici, quel ragazzo che una tragica fatalità vi ha sfilato dalle mani l'altra sera. Era cresciuto bene Federico, così come bene avete cresciuto in questi anni decine e decine di altri bambini nel Rugby Rovato. Siete i genitori di Federico, ma i vostri figli sono le decine di ragazzi che avete fatto diventare un po' più grandi, con lo stesso amore, affetto e passione con la quale avete cresciuto Fede".

Cordoglio anche dall'istituto superiore Lorenzo Gigli: "L'istituto Gigli di Rovato, nella persona del dirigente scolastico Davide Uboldi - si legge in una nota - e in rappresentanza di tutte le componenti scolastiche, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Federico Doga, prematuramente scomparso sulle strade di Iseo".