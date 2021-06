Travolto da un'auto mentre parla con la sorella: è in rianimazione

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione del Papa Giovanni di Bergamo il pensionato di 74 anni che venerdì mattina è stato travolto da un'auto in Via Vittorio Emanuele II a Fara Olivana, piccolo Comune della provincia di Bergamo a pochi chilometri dai confini bresciani.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: da una prima ricostruzione sembra che il 74enne fosse fermo, con la sua bicicletta, a parlare con la sorella, quando improvvisamente è stato investito da una Hyundai guidata da una donna di 47 anni.

L'uomo è stato sbalzato sul cofano e scaraventato a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: è stato soccorso sul posto da ambulanza e automedica, e poi trasferito in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso. I medici si sono ancora riservati la prognosi: a 24 ore dall'incidente non è ancora stato dichiarato fuori pericolo.