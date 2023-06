Schianto in scooter, muore in ospedale: aveva già perso il figlio in un incidente

Padre e figlio uniti dallo stesso tragico destino: Fabio Volponi è morto in ospedale dopo una bruttissima caduta dalla sella del suo scooter, quattro anni fa aveva perso il figlio 18enne Mattia per un incidente stradale.

Volponi aveva 51 anni e viveva a Villa d'Almè (Bg): nel pomeriggio di sabato 26 maggio stava andando a trovare le nipotine che vivono a Susio in sella al suo scooter. Mentre percorreva via Donizetti a Chignolo d'Isola, avrebbe perso il controllo della due ruote finendo contro un panettone. Sbalzato dalla sella, è rovinato a terra riportando un grave trauma cranico. Ricoverato in ospedale in condizioni disperate, e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è spirato martedì.

Un nuovo tremendo lutto per i familiari. Nel novembre del 2019 il figlio 18 enne di Volponi era morto mentre in sella alla sua moto 125 percorreva le strade di Petosino: si era schianto frontalmente con un'auto e per lui non c'era stato più nulla da fare.

Volponi lascia nel dolore la figlia, i genitori e i fratelli: il funerale sarà celebrato domani, sabato tre giugno, nella chiesa parrocchiale di Paladina, comune della Bergamasca dove il 51enne, che di professione faceva il magazziniere, viveva fino a pochi anni fa.