Malore al volante, auto esce di strada: morto meccanico bresciano

Ha perso il controllo della sua auto, una Toyota, probabilmente a causa di un malore mentre scendeva da Via Bocca di Croce, la stradina che collega Villa di Salò e Via Europa a Cunettone: la vettura è finita fuori strada schiantandosi tra alberi e cespugli. Purtroppo per lui, non c'è stato niente da fare: all'arrivo dei soccorsi era già morto.

Questo il triste destino di Ettore Apollonio, 88 anni, storico meccanico di Salò (la sua prima officina risale agli anni Sessanta) ma molto conosciuto in paese e in tutto il Basso Garda per il suo impegno nel mondo del volontariato: per tanti anni è stato il meccanico dei Volontari del Garda, oltre che orgoglioso Alpino nonché iscritto (dal 1950) alla società Mutuo soccorso.

Inutili i disperati tentativi di rianimarlo

Lunedì pomeriggio il tragico incidente, poco prima delle 17. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo: sul posto, tra l'altro, oltre all'automedica è sopraggiunta anche un'ambulanza dei “suoi” Volontari del Garda. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale: sul luogo del sinistro anche il comandante Stefano Traverso, che l'ha voluto celebrare con affetto. “Arrivederci Ettore – ha scritto su Facebook – Voglio ricordarti così, con i tuoi occhi buoni e sorridenti”.

Classe 1932 e 89 anni ancora da compiere, Apollonio si era sposato con l'amata Vittoria, con cui ancora condivideva la gioia del matrimonio: lascia anche due figlie, e poi nipoti e pronipoti. A breve saranno rese note le date dei funerali.