Terrificante incidente, auto schiacciata tra due camion: due feriti in ospedale

Incidente lunedì mattina a Esine, in Val Camonica: un’auto è rimasta schiacciata tra due mezzi pesanti lungo la Statale 42, all’altezza dello svincolo in direzione ospedale.

Dalle prime informazioni trapelate, sembra che, verso le dieci e mezza, una vettura si stesse dirigendo verso sud, quando è rimasta incastrata tra due camion a seguito di un tamponamento. A bordo dell’auto un uomo di 82 anni e una donna di 78, residenti a Berzo Demo.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze, i carabinieri di Breno, una pattuglia della Radiomobile di Borno e Darfo Boario Terme per la viabilità. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Brescia per recuperare i feriti bloccati nella vettura. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Esine. Non sono in pericolo di vita, fortunatamente.