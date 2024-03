Triplice tamponamento: coda di chilometri sulla Statale

Un pomeriggio tragico e da incubo, quello di ieri (lunedì 4 marzo) lungo la Statale 42. Nello stesso punto in cui si è spezzata la giovane vita di Mahmoud Bel Mziouka (aveva solo 24 anni) poche ore più tardi si è verificato un altro incidente, per fortuna senza conseguenze drammatiche.

Erano da poco passate le 16.30 e la tangenziale della Valcamonica aveva riaperto da pochi minuti - era rimasta chiusa per oltre 4 ore dopo il tragico frontale tra l’auto del giovane e un tir - quando alcuni veicoli si sono tamponati, sempre all’altezza dell’ospedale di Esine.

Nel triplice tamponamento sono rimaste coinvolte 4 persone, tra cui una bambina di 12 anni: per loro solo un grande spavento e lievissime ferite (solo una persona è stata accompagnata all’ospedale, in codice verde).

Disastrose le ripercussioni per i traffico: la Statale è stata infatti nuovamente chiusa in entrambi i sensi di marcia, per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi, per un’altra mezz’ora. Le colonne già chilometriche non hanno fatto altro che allungarsi: ci sono volute ore perché la viabilità tornasse alla normalità e il traffico scorrevole.

La Ss 42 del Tonale è la terza strada più pericolosa del Bresciano: stando al report Aci (relativo al 2022) in 12 mesi ci sono stati 55 incidenti (la media è di 0,69 ogni chilometro), di cui 4 mortali, mentre i feriti sono stati in tutto 115.