Scontro tra auto sulla Statale: due feriti in ospedale e caos traffico

Mattinata complicata, quella di oggi (martedì 9 luglio) lungo la Statale 42 della Valcamonica: a causa di un incidente si segnalano code e rallentamenti tra Piamborno ed Esine. Stando alle prime informazioni trapelate, due auto si sono scontrate, per ragioni al vaglio dei carabinieri di Breno che si stanno occupando dei rilievi.

L’incidente pochi minuti prima delle 10: si sarebbe trattato di un tamponamento. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute un’ambulanza e un’automedica. Il bilancio non è pesante, per fortuna: due donne di 64 e 87 anni avrebbero riportato traumi e ferite non gravi e sono state portate all’ospedale di Esine per gli accertamenti e le cure del caso.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, anche se la Statale non è stata chiusa: si segnalano code e rallentamenti nel tratto interessato dall’incidente. I carabinieri di Esine stanno gestendo la viabilità, deviando i mezzi in transito.