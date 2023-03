Schianto sulla Statale: 4 persone coinvolte e traffico paralizzato

Incidente stradale domenica pomeriggio sulla Strada statale 42 in Valcamonica, in territorio di Esine: due i veicoli e quattro le persone coinvolte, strada chiusa per quasi due ore e traffico inevitabilmente in tilt. Il sinistro, avvenuto intorno alle 15.30, ha interessato una Bmw X3 e una Toyota Yaris, nel tratto di Statale noto come Via Toroselle, subito dopo il ponte sul fiume Grigna.

L'incidente

Per cause in corso di accertamento - i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Breno - le due vetture si sono scontrate frontalmente. Poteva andare peggio, molto peggio: delle quattro persone a bordo nessuno si è fatto troppo male, per fortuna. Il bilancio definitivo è di due donne ricoverate in ospedale a Esine, di 28 e 51 anni, trasferite in codice giallo e verde delle ambulanze di Camunia Soccorso e della Croce Rossa.

Sul posto anche l'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco. La strada come detto è rimasta chiusa per poco meno di due ore (ben oltre 17), per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.