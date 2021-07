Non rispetta la precedenza, auto centra uno scooter: grave un ragazzo

Il ragazzo è stato portato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII

Mercoledì 30 giugno, un 16enne in scooter è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un’auto a Esine, nella frazione Plemo, lungo la centralissima via Angelo Maj.

Erano da poco passate le 18, quando un'automobilista pare non abbia rispettato una precedenza: non vedendolo arrivare, lo ha centrato in pieno. A causa del violento impatto, il giovane è sbalzato dal mezzo ed è caduto rovinosamente a terra.

Immediati i soccorsi: nel giro di qualche minuto sono arrivati un’automedica e un’ambulanza. Il ragazzo ha riportato un forte trauma all’addome: è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Papa Giovanni XXIII, dove è stato ricoverato in codice rosso.