Spaventoso schianto auto-moto, ragazzino in gravi condizioni

Bruttissimo incidente stradale lunedì notte, poco prima delle 22.40, lungo via Guglielmo Marconi a Esine.

Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate lungo il tratto di strada che costeggia il fiume Grigna, tra gli incroci con via Verdi e la Provinciale 8.

Ad avere la peggio, come spesso avviene in questi casi, è stato il giovane - un 15enne - in sella alla "due ruote", sbalzato con violenza a terra a seguito dell'impatto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In un primo momento sono state inviate sul posto due ambulanze, poi, vista la gravità della situazione, è stato fatto decollare da Brescia anche l'elisoccorso: una volta stabilizzato, il 15enne è poi stato portato in ospedale per il ricovero in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi.